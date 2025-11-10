10 ноября 2025, 09:00

ВСУ не имеют шансов прорваться в Красноармейск

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Пленный украинский солдат заявил, что у бойцов ВСУ нет шансов прорваться в Красноармейск, им будет разумнее сразу сдаться российским войскам. Об этом пишет РИА Новости.





Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.





«Зайти в Покровск — это невозможно. Проще сразу, как высадили, проще сразу сдаваться», — сказал он.