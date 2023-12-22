В Подмосковье сбили украинский беспилотник

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что страны Нато, в частности Америка, могут отправить своих военнослужащих на Украину. Об этом он рассказал в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном*, сообщает «Лента.ру».