В Подмосковье сбили украинский беспилотник

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Российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотников по объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что около 14:40 российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку совершения террористической атаки со стороны Украины, сбив беспилотник ВСУ в Подмосковье.
Ранее в этот день сообщалось, что беспилотники также были уничтожены в Белгородской, Брянской и Калужской областях.
Также стало известно, что ВС РФ начали применять дроны для доставки боеприпасов, пропитания, воды и средств связи военным на передовую.
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Ранее в этот день сообщалось, что беспилотники также были уничтожены в Белгородской, Брянской и Калужской областях.
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Анастасия Чинкова