QR-код для подтверждения статуса участника СВО появился на портале «Госуслуги»
На портале «Госуслуги» запустили новый электронный сервис, позволяющий военнослужащим и членам их семей подтверждать статус участника СВО с помощью QR-кода. Цифровой документ можно предъявить при посещении культурных и спортивных мероприятий, чтобы получить предусмотренные льготы.
Для оформления QR-кода пользователю понадобится подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» и установленное мобильное приложение. В специальном разделе сервиса необходимо выбрать опцию «Получить». После этого система автоматически отправит запрос в Министерство обороны для проверки сведений.
Если данные подтвердятся, на экране появится QR-код. Он остается действительным в течение пяти минут, поэтому воспользоваться им нужно непосредственно в момент оформления льготы в учреждении.
Если необходимой информации в системе не окажется, сервис предложит инструкцию по получению бумажной справки в военно-служебном центре. Таким образом, отсутствие данных в электронном сервисе не лишает пользователя возможности подтвердить свой статус другим способом.
Полученный QR-код можно показать сотруднику организации, которая предоставляет льготу. Для проверки его подлинности используется приложение «Госскан» — процедура занимает несколько секунд.
Новый цифровой инструмент должен сделать подтверждение статуса более быстрым и удобным, а также сократить необходимость использовать бумажные документы. При этом QR-код не заменяет существующие варианты подтверждения: при необходимости статус по-прежнему можно подтвердить бумажной справкой или удостоверением ветерана.
Сервис работает при поддержке Министерства культуры и Министерства спорта России.
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