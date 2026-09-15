QR-код для подтверждения статуса участника СВО появился на портале «Госуслуги»

15 сентября 2026, 14:42

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

На портале «Госуслуги» запустили новый электронный сервис, позволяющий военнослужащим и членам их семей подтверждать статус участника СВО с помощью QR-кода. Цифровой документ можно предъявить при посещении культурных и спортивных мероприятий, чтобы получить предусмотренные льготы.