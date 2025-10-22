«Запускают с катапульты»: Стало известно, откуда ВСУ атаковали Дагестан
Эксперт Кнутов: ВСУ используют катапульты для запуска дронов в сторону России
Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Вооружённые силы Украины применяют специальные катапульты для запуска беспилотников.
В беседе с «NEWS.ru» Кнутов пояснил, что такой способ увеличивает дальность полёта БПЛА.
«Украина сейчас запускает дроны со своей территории, потому что они дорабатываются и перерабатываются. Например, тот же дрон «Лютый». Его уже запускают с катапульты. С него сняли шасси, и ещё был облегчён целый ряд элементов», — высказался эксперт.Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали производственное предприятие и здание строящегося ТЦ в Махачкале, а в Батайске из-за атаки украинских дронов оказалась повреждена 131 квартира.