В Подмосковье ветераны СВО проходят обучение по программе «Герои Подмосковья»
В Московской области продолжается реализация образовательной программы «Герои Подмосковья», направленной на профессиональную переподготовку участников боевых действий и развитие их управленческих компетенций. Проект помогает военнослужащим получить новые знания и построить карьеру в государственной или корпоративной сфере.
К обучению приглашаются действующие и бывшие военнослужащие, имеющие высшее образование государственного образца или признанный иностранный диплом. Регистрация в регионе не является обязательным условием.
Полковник запаса, руководитель реутовского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Манаенко, участник программы, подчеркнул, что обучение открывает новые возможности для саморазвития и профессионального роста. По его словам, программа помогает военным освоить навыки организации взаимодействия, коммуникации с гражданами и осознать новую ответственность.
«Тем, кто еще не решился, идти или не идти участвовать в программе — я однозначно советую пойти. Это, в любом случае, опыт. Это все — саморазвитие», — отметил Манаенко в беседе с REGIONS.Он добавил, что успех в обучении зависит прежде всего от внутренней мотивации и стремления познавать новые возможности.
Для участия в программе нужно заполнить анкету на официальном сайте, приложить эссе, пройти тестирование и собеседование. По итогам отбора лучшие кандидаты смогут пройти обучение и стажировку в органах власти региона.