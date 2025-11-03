В Подмосковье ветераны СВО проходят обучение по программе «Герои Подмосковья»

03 ноября 2025, 09:32

оригинал Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

В Московской области продолжается реализация образовательной программы «Герои Подмосковья», направленной на профессиональную переподготовку участников боевых действий и развитие их управленческих компетенций. Проект помогает военнослужащим получить новые знания и построить карьеру в государственной или корпоративной сфере.





К обучению приглашаются действующие и бывшие военнослужащие, имеющие высшее образование государственного образца или признанный иностранный диплом. Регистрация в регионе не является обязательным условием.



Полковник запаса, руководитель реутовского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Манаенко, участник программы, подчеркнул, что обучение открывает новые возможности для саморазвития и профессионального роста. По его словам, программа помогает военным освоить навыки организации взаимодействия, коммуникации с гражданами и осознать новую ответственность.



«Тем, кто еще не решился, идти или не идти участвовать в программе — я однозначно советую пойти. Это, в любом случае, опыт. Это все — саморазвитие», — отметил Манаенко в беседе с REGIONS.