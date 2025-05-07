В Подмосковье военнослужащим впервые вручили нагрудный знак «За штурм»

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В Подмосковье впервые в Вооружённых силах России вручили нагрудный квалификационный знак «За штурм», сообщили в Минобороны. Знак был этой весной учреждён приказом министра обороны Андрея Белоусова.
«Он вручается за участие в наступательных действиях, обозначает заслуги военнослужащих Вооруженных сил России и указывает общее число лично выполненных боевых задач в составе штурмовых и иных подразделений, которые привели к взятию рубежей и объектов», – поясняется в ТГ-канале военного ведомства.Представитель Главного командования Сухопутных войск вручил более 200 знаков непосредственным участникам штурмовых и наступательных действий в ходе спецоперации.
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