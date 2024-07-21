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В подполье назвали количество самолётов на военных аэродромах ВСУ

Подполье: На каждом аэродроме ВСУ базируются один-два самолёта
21 июля 2024, 10:31
Фото: istockphoto/Ali Çobanoğlu

Фото: istockphoto/Ali Çobanoğlu

На каждом аэродроме Украины базируются по одному-двум самолётам ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.


В разговоре с ТАСС он отметил, что в последнее время украинские военные начали использовать даже те воздушные гавани, которые ранее не задействовали. Например, это касается гражданского аэропорта в Николаеве, где теперь можно регулярно услышать шум реактивных двигателей. Местные жители постоянно видят взлетающие и садящиеся самолёты, но пока большая их часть — это маленькие и одномоторные воздушные суда, уточнил подпольщик.

По словам Лебедева, украинские военные также приступили к ремонту заброшенных аэродромов, которые не использовались годами. Не исключено, что их попытаются подготовить к размещению истребителей F-16, которые так ждёт Киев.

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#аэродром
Сальдо: Мы готовы показать Западу правду о Херсонской области
21 июля 2024, 11:03

Фото: сайт Кремля

Херсонская область готова принять объективно настроенных представителей Запада и показать им, как украинские террористы пытаются с помощью обстрелов и атак беспилотников помешать налаживанию мирной и созидательной жизни в регионе.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Мы расскажем и покажем им правду о том, как наш регион вернулся на свою историческую родину в Россию, и о военных преступлениях ВСУ, пытающихся помешать мирной жизни людей», — сказал собеседник агентства.

При этом Сальдо подчеркнул, что никто не собирается прилагать каких-то специальных усилий для изменения мнения тех западных политиков, которые предпочитают и дальше оставаться в плену лжи и иллюзий.

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На Украине погиб гражданин Польши, воевавший в составе ВСУ
PAP: погиб гражданин Польши Сенкала, воевавший за боевиков ВСУ
21 июля 2024, 10:30

Фото: istockphoto/e-crow

Польский гражданин, воевавший за ВСУ на Украине, погиб. Речь идет о некоем Томаше Сенкале, сообщает PAP. Уточняется, что мужчина стал участником Международного легиона войск территориальной обороны Украины осенью прошлого года.
С погибшим поляком попрощались в Киеве в минувшую субботу, 20 июля. Там присутствовал консул Польши. По данным журналистов, Сенкалу похоронят в восточной части Польши, а именно, в Люблинском воеводстве.

Ранее была информация о том, что польская сторона решила не передавать Киеву истребители F-16. Известно, что другие союзники киевского режима тоже задерживают поставки.

Перед этим сообщалось об обнаружении так называемых «колокольчиков» — опасных взрывоопасных устройств в Шебекино под Белгородом.

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#война
#всу
#сво
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Лебедев: между ТЦК и ВСУ на Украине разгорается конфликт
21 июля 2024, 10:12

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Конфликт на Украине разгорается между сотрудниками военкоматов (ТЦК) и боевиками ВСУ. Об этом в беседе с ТАСС сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, пояснив причины складывающейся ситуации. Одной из них является размер зарплаты.
«Потому что ТЦК — такие здоровые лбы. Зарплаты у них не ниже, чем у бойцов на передовой. Премия за пойманных людей большая. Отличие в том, что сотрудники ТЦК каждый вечер возвращаются домой, а эти сидят в окопе. Они очень не любят тэцэкашников», — прокомментировал Лебедев.

Подпольщик добавил, что уже по неподтвержденной информации бывали случаи поджогов машин ТЦК в Одессе экс-военными. Ранее сообщалось о поджогах автомобилей в пяти украинских городах.

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#новости
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Российские бойцы вызвали огонь на себя, чтобы спасти семью в Красногоровке
21 июля 2024, 08:44

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады проводили эвакуацию семьи из освобождаемой Красногоровки. Для этого им пришлось вызвать огонь на себя, пока беженцы собирали вещи.
Семья Подковыриных — муж, жена и двое сыновей — проживали в частном секторе и надеялись, что их эвакуируют. От знакомых они знали, что российские войска занимают город. Военные через них знали, что в частном секторе есть гражданские, нуждающиеся в эвакуации.

В дом Подковыриных пришли российские бойцы, проверили документы, по правилам спросили у них, согласны ли они эвакуироваться. В это время начался обстрел. Чтобы не «засвечивать» мирных жителей, солдаты перебежали на другую сторону улицы и вызвали огонь на себя. После завершения обстрела они велели гражданским как можно быстрее покинуть дом и сопроводили семью туда, где уже было безопасно. Жители Красногоровки с благодарностью вспоминают российских военных, благодаря которым они сумели выжить и покинуть обстреливаемый город.

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#эвакуация
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В Красногоровке в плен сдалась целая группа ВСУ
Минобороны РФ: штурмовики взяли в плен военных ВСУ в Красногоровке
21 июля 2024, 08:29

Фото: iStock/Sinenkiy

В ходе штурма Красногоровки военнослужащие Южной группировки войск провели успешную операцию по захвату группы солдат вооруженных сил Украины.

В ведомстве уточнили, что ВСУ сдались в плен целой группой.

Прежде в министерстве рассказали о числе сдавшихся в плен бойцов ВСУ на прошлой неделе. Речь идет о 19 военных. На каком именно направлении фронта это произошло не уточняется.

В подполье ранее рассказали, что ВСУ не хватает подвалов, чтобы прятать тела погибших. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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#плен
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«Подвалов для трупов не хватает»: в подполье рассказали о потерях ВСУ в Крынках
Координатор подполья Лебедев: ВСУ потеряли в Крынках более пяти тысяч солдат
21 июля 2024, 08:16

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

ВСУ не хватает подвалов, чтобы прятать тела погибших. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев, пишет ТАСС.
«Поначалу мы их лупили там как резиновых, а они трупы скидывали в подвал. В подвалы частных домов. Потом подвалов стало не хватать», — заявил Лебедев.

Представитель подполья уточнил, что ВСУ потеряли в селе Крынки Херсонской области более пяти тысяч военнослужащих.

Прежде о сложной ситуации для ВСУ на Херсонском направлении рассказывал спикер украинской группировки войск Дмитрий Лиховой. Он назвал обстановку критичной и заявил, что ВСУ сложно удерживать оборону.

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#всу
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#украина
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Подбитый российский истребитель Су-34 разбомбил цель и вернулся на аэродром
21 июля 2024, 08:11

Фото: istockphoto/Artyom_Anikeev

Российский истребитель Су-34 получил попадание ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК). Несмотря на повреждение, экипаж принял решение выполнить боевую задачу, поразил цель, после чего самолёт вернулся на аэродром и сумел успешно приземлиться.
О подвиге российских лётчиков рассказал в своём телеграм-канале военный блогер Кирилл Фёдоров. По его словам, самолёт получил попадание ракеты ЗРК. От удара началась утечка топлива, а отказ системы управления стал лишь вопросом времени. Тем не менее, лётчики решили продолжить выполнение боевой задачи.

Только после того, как бомбы были сброшены, а цель поражена, истребитель вернулся на аэродром. Пилоты сумели благополучно посадить самолёт, несмотря на полученные повреждения. Сейчас Су-34 находится в ремонте, а члены экипажа за свой подвиг награждены орденами Мужества.

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#истребитель
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В Красногоровке бойцы РФ с риском для жизни вынесли из-под огня слепую женщину
21 июля 2024, 07:26

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

В Красногоровке российские штурмовики из 5-й отдельной мотострелковой бригады на себе вынесли из-под огня слепую женщину. Они сняли с себя бронежилеты и укрыли её, тем самым подвергая свои жизни опасности.
Об этом рассказал ТАСС супруг спасённой женщины Владимир Зубарев. По его словам, их дом разбомбили почти сразу. Они переходили из подвала в подвал, укрываясь от дронов ВСУ, которые охотились за ними. Его супруга плохо ходит после инсульта.

«Спасли нас ребята наши. Они жену мою на себе носили, с себя бронежилеты снимали и укрывали ее», — со слезами на глазах рассказывал мужчина.

По его словам, три месяца регулярных обстрелов они с супругой переходили из дома в дом, укрываясь в подвалах. Украинские беспилотники вели на них настоящую охоту, стоило только показаться на улицах. Сейчас семейная пара в безопасности, им оказана вся необходимая помощь.

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Военные перехватили переговоры бойцов ВСУ о расстреле мирных жителей
21 июля 2024, 06:39

Фото: iStock/Anna_Anikina

Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады во время радиоперехвата переговоров подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили, как украинские бойцы обсуждают расстрелы мирных жителей Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает РИА Новости на основе данных Минобороны.
В переговорах приняли участие трое солдат ВСУ. Двое из них с предполагаемыми позывными Абрикос и Бизон обсуждали обстрел позиции, после чего Абрикос вызвал Терена. Тот, в свою очередь, сообщил, что заметил двух женщин.

«Значит, слушай, Терен. Если те бабульки подходят близко до вас, минусуйте их. Как принял?» – сообщил Абрикос.

В ответ Терен подтвердил прием сообщения и подчеркнул, что мирные жители «прошли далеко».

Ранее заместитель командира 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск Вооруженных сил (ВС) России с позывным Мамай заявил, что операция по освобождению Красногоровки в северо-западном направлении от Донецка почти завершена российскими войсками.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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