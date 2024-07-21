В подполье назвали количество самолётов на военных аэродромах ВСУ

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На каждом аэродроме Украины базируются по одному-двум самолётам ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В разговоре с ТАСС он отметил, что в последнее время украинские военные начали использовать даже те воздушные гавани, которые ранее не задействовали. Например, это касается гражданского аэропорта в Николаеве, где теперь можно регулярно услышать шум реактивных двигателей. Местные жители постоянно видят взлетающие и садящиеся самолёты, но пока большая их часть — это маленькие и одномоторные воздушные суда, уточнил подпольщик.
По словам Лебедева, украинские военные также приступили к ремонту заброшенных аэродромов, которые не использовались годами. Не исключено, что их попытаются подготовить к размещению истребителей F-16, которые так ждёт Киев.
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Александр Бойцов