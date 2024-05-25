В подполье рассказали о расположении грузинских наемников в ДНР

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Представитель подпольной организации «Дозор» сообщил, что на стороне ВСУ принимают участие в военных действиях наемники из Грузии. Они замечены на территории Константиновки в Донецкой народной республике, пишет ТАСС.
В числе наемных бойцов из Грузии бывшие сотрудники МВД страны. Об этом свидетельствуют данные, переданные активистами из ДНР.
По словам собеседника издания, грузинские наемники скрывают свое присутствие в зоне СВО, в отличие от бойцов из Европы. В настоящее время они располагаются в жилых районах республики.
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Анастасия Хохлова