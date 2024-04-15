В подполье заявили об ударе по украинским войскам в Гуляйполе

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Российские военные ударили по скоплению солдат ВСУ и украинской военной технике в городе Гуляйполе, передает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
По его словам, после проведения разведки из воздуха были совершены удары, в результате которых была уничтожена техника и сама группировка украинских военнослужащих.
Лебедев также отметил, что на направлении в Николаеве под обстрелы попали населенные пункты Дмитровка, Яселка и Куцуруб.
Ранее он также сообщал о нанесении ударов Вооруженными силами России по позициям Вооруженных сил Украины в городе Славянске, находящемся под контролем последних.
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Лебедев также отметил, что на направлении в Николаеве под обстрелы попали населенные пункты Дмитровка, Яселка и Куцуруб.
Ранее он также сообщал о нанесении ударов Вооруженными силами России по позициям Вооруженных сил Украины в городе Славянске, находящемся под контролем последних.
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Артем Кузьмин