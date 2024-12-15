В подвалах жилых домов Петровки обнаружили запертых боевиками ВСУ мирных жителей

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Российские военные освободили мирных жителей при взятии под контроль населённого пункта Петровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что бойцы группировки «Центр» обнаружили в подвалах захваченных ВСУ жилых домов запертых местных жителей. Им оказали всю необходимую помощь.
В ведомстве подчеркнули, что штурмовики при поддержке бронегруппы зашли в примыкающие к Петровке лесополосы, где ликвидировали подразделения ВСУ в укреплениях. После этого российские бойцы разделились на небольшие группы и с двух сторон зашли в населённый пункт.
Об освобождении Петровки стало известно 1 декабря.
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В ведомстве подчеркнули, что штурмовики при поддержке бронегруппы зашли в примыкающие к Петровке лесополосы, где ликвидировали подразделения ВСУ в укреплениях. После этого российские бойцы разделились на небольшие группы и с двух сторон зашли в населённый пункт.
Об освобождении Петровки стало известно 1 декабря.
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Анастасия Чинкова