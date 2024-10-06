В Сумах после визита Зеленского начались облавы

Фото: iStock/Vladislav Stepanov
Украинские силовые службы проводят контрразведывательные мероприятия на территории города Сумы на севере Украины. Об этом говорится на сайте СБУ.
Отмечается, что данные мероприятия ведутся совместно СБУ, Национальной полицией, Военной службой правопорядка ВСУ и Национальной гвардией. Сотрудники силовых служб блокируют проезд на улицах города, останавливают граждан для проверки документов и проводят осмотр мест общего пользования.
Уточняется, что в отношении подозреваемых проводится «дополнительная проверка». Согласно информации издания «Страна.ua», облавы на жителей города начались на следующий день после визита в город президента Украины Владимира Зеленского.
Читайте также:
Сбежавший из тренировочного лагеря экс-боец ВСУ рассказал о пьянстве сослуживцев
В США заявили, что Украине предложат «конкретные шаги» для членства в НАТО
В Верховной раде призвали напасть на Белоруссию
Екатерина Коршунова