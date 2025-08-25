В Польше предложили не давать гражданства бандеровцам

25 августа 2025, 16:12

Навроцкий призвал лишить бандеровцев права получить гражданство

Фото: istockphoto/macky_ch

Президент Польши Кароль Навроцкий на пресс‑конференции предложил ужесточить порядок получения польского гражданства и лишать этой возможности тех, кто симпатизирует бандеровской идеологии, сообщает ТАСС.