В Польше предложили не давать гражданства бандеровцам

Навроцкий призвал лишить бандеровцев права получить гражданство
Президент Польши Кароль Навроцкий на пресс‑конференции предложил ужесточить порядок получения польского гражданства и лишать этой возможности тех, кто симпатизирует бандеровской идеологии, сообщает ТАСС.



По словам главы государства, он подготовил проект закона о гражданстве, который вводит более жёсткие требования не только для украинцев, но и для граждан других стран. Навроцкий подчеркнул, что процедура натурализации должна стать более длительной и выразил предложение включить в законодательство ясный запрет — «стоп бандеровщине».

В числе инициатив — увеличение минимального срока проживания в Польше для претендентов на гражданство: сейчас он составляет три года, президент предлагает продлить его до десяти. Также он высказался за ужесточение ответственности за незаконное пересечение границы.

Отдельно в материале вспоминается инцидент в сейме 5 августа, когда депутат правящей партии Клаудия Яхира выкрикнула «Слава Украине». Представитель партии «Конфедерация» Роман Фриц назвал произошедшее «позором» и сравнил этот лозунг с нацистским приветствием.

