В России спрогнозировали для Украины «самые тяжелые времена»

25 декабря 2025, 16:18

Сенатор Джабаров: для Украины наступает самое тяжелое время

Фото: iStock/Silent_GOS

Для Украины наступает самое тяжелое время. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру».