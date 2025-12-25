В России спрогнозировали для Украины «самые тяжелые времена»
Для Украины наступает самое тяжелое время. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру».
Сенатор связал это с тем, что США устали выделять средства Украине, считая их напрасными. По его мнению, Киев не сможет вернуть долг, и он будет висеть на Украине бесконечно.
Джабаров выразил убеждённость, что уменьшение американской помощи ослабит ВСУ. Сенатор предположил, что вскоре примеру Вашингтона последуют и европейские страны, которые сейчас «надуваются от важности, полагаясь на чужие деньги». Однако, по его словам, власти ЕС не так наивны, чтобы оплачивать долги Украины из своего бюджета или финансировать ее в ущерб собственным интересам.
