В Польше призвали бить ракетами Tomahawk по НПЗ России
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о поддержке поставок американских крылатых ракет Tomahawk Украине для ударов по объектам на территории России. Об этом сообщает британская The Guardian.
Сикорский опроверг опасения российской стороны, что такие поставки будут чрезмерной провокацией. По его мнению, Tomahawk могут применяться, в том числе, по нефтеперерабатывающим заводам в России.
«Россия — огромная страна, а это значит, что у нее недостаточно средств противовоздушной обороны для защиты всех целей», — сказал дипломат.В начале октября президент США Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение о передаче Tomahawk Украине, но пока хочет получить от Киева гарантии по целям их применения.
Глава РФ Владимир Путин ранее предупредил, что появление этих ракет в зоне конфликта ухудшит российско‑американские отношения и сведет на нет положительные тенденции в диалоге между Москвой и Вашингтоном.