В Польше призвали бить ракетами Tomahawk по НПЗ России

16 октября 2025, 11:40

Глава польского МИД Сикорский призвал бить ракетами Tomahawk по НПЗ России

Фото: istockphoto/e-crow

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о поддержке поставок американских крылатых ракет Tomahawk Украине для ударов по объектам на территории России. Об этом сообщает британская The Guardian.





Сикорский опроверг опасения российской стороны, что такие поставки будут чрезмерной провокацией. По его мнению, Tomahawk могут применяться, в том числе, по нефтеперерабатывающим заводам в России.





«Россия — огромная страна, а это значит, что у нее недостаточно средств противовоздушной обороны для защиты всех целей», — сказал дипломат.

