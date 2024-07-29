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Военнослужащие Вооружённых сил РФ продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки в ходе украинского конфликта. Кроме того, русские показали себя храбрыми воинами.
Об этом пишут обозреватели польского издания Myśl Polska. В публикации отмечается, что российские войска показывают на передовой всё более высокую слаженность во взаимодействии разных частей. Авторы статьи также признают, что боевые действия ведутся российской армией в соответствии с правилами военного искусства.
В материале отмечается, что Вооружённые силы РФ последовательно проводят наступательные операции, обладая преимуществом в людских ресурсах, боевой технике и авиации, и грамотно используют это преимущество. Подразделениям ВСУ предстоят крайне тяжёлые недели, заключают авторы публикации.
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Александр Бойцов