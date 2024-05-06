Медведев сообщил, что отправка Западом войск на Украину приведет к катастрофе

Фото: сайт Кремля
Отправка войск западными странами на Украину станет их прямым вступлением в войну против России, пишет ТАСС.
Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, добавив, что это повлечет за собой мировую катастрофу.
По словам Медведева, в таком случае западным странам не удастся укрыться ни на Капитолийском холме (в резиденции Конгресса Штатов), ни в Елисейском дворце (резиденции Макрона), ни на Даунинг стрит (резиденции британского премьера).
Ранее Медведев заявил, что конференция по Украине в Швейцарии станет «доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По словам Медведева, в таком случае западным странам не удастся укрыться ни на Капитолийском холме (в резиденции Конгресса Штатов), ни в Елисейском дворце (резиденции Макрона), ни на Даунинг стрит (резиденции британского премьера).
Ранее Медведев заявил, что конференция по Украине в Швейцарии станет «доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева