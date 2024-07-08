В Польше сформируют отряд из живущих в ЕС украинцев

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В Польше создадут добровольческое формирование «Украинский легион» из живущих в странах Европейского союза (ЕС) украинцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Этот отряд начнет формирование на территории Польши в рамках подписания двухстороннего соглашения о безопасности, которое было подписано перед грядущим саммитом НАТО 9-11 июля.
Ранее сообщалось, что президент Зеленский активно следит за предвыборной гонкой в США, поскольку возможная победа Трампа может означать конец американской военной помощи для Украины.
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Олег Дикий