Экс-аналитик Пентагона и отставной лейтенант ВВС США Карен Квятковски заявила, что Запад растерял мандат президента Украины Владимира Зеленского, полученный на выборах 5 лет назад. Об этом пишет РИА Новости.
«Чего хотят сами украинцы? Зеленский был избран подавляющим большинством пять лет назад, потому что он обещал мир и окончание войны в Донбассе. Запад растерял мандат Зеленского и отменил каждое его обещание», — заявила Квятковски.Лейтенант добавила, что в настоящее время украинский президент просит о поддержке Киева, арестовывает людей за свободу слова и журналистики, останавливает деятельность политических партий. Как считает Квятковски, в это время население Украины мечтает о мире как никогда.
Помимо этого, она отметила, что различные поставки вооружений не помогут Украине.
Ранее депутат Анатолий Аксаков заявил, что американцы толкают мир к пропасти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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