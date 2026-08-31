В Польше загорелся завод по сборке БПЛА для ВСУ

31 августа 2026, 20:00

В Польше горит фабрика WB Electronics по сборке БПЛА для ВСУ

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Польше на предприятии WB Electronics, специализирующемся на выпуске композитных деталей и систем управления для беспилотников, произошёл пожар. Об этом сообщил представитель Государственной пожарной стражи Рафал Мацейчак.