В Польше загорелся завод по сборке БПЛА для ВСУ
В Польше на предприятии WB Electronics, специализирующемся на выпуске композитных деталей и систем управления для беспилотников, произошёл пожар. Об этом сообщил представитель Государственной пожарной стражи Рафал Мацейчак.
По его словам, возгорание удалось ликвидировать менее чем за два часа. Спасатели оперативно обесточили одно из производственных помещений и активировали систему дымоудаления.
Правоохранители не исключают умышленного поджога. Как заявила представитель местной полиции Анна Славиньская, к расследованию уже подключили спецслужбы.
В свою очередь, Польское телевидение сообщает, что камеры видеонаблюдения зафиксировали на территории фабрики неизвестного в маске. Обстоятельства инцидента выясняются.
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