ВСУ снизили использование техники НАТО на нескольких направлениях СВО

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ВСУ сильно снизили использование западной техники на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях из-за распутицы и нехватки ремкомплектов. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
«Неблагоприятные погодные условия в виде осадков и легких плюсовых температур, заставили украинское командование значительно снизить использование бронетехники стран НАТО», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что слякоть мешает использовать в боевых действиях колесную и гусеничную технику из-за низкой проходимости. Также, по словам Марочко, ВСУ имеют нехватку ремонтных комплектов. Из-за этого даже мелкие поломки выводят технику украинских военных из строя.
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Элина Позднякова