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ВСУ снизили использование техники НАТО на нескольких направлениях СВО

Марочко: ВСУ берегут западную технику из-за распутицы и нехватки запчастей
08 февраля 2024, 08:48
Фото: iStock/Dmitry Andreev

Фото: iStock/Dmitry Andreev

ВСУ сильно снизили использование западной техники на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях из-за распутицы и нехватки ремкомплектов. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

«Неблагоприятные погодные условия в виде осадков и легких плюсовых температур, заставили украинское командование значительно снизить использование бронетехники стран НАТО», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что слякоть мешает использовать в боевых действиях колесную и гусеничную технику из-за низкой проходимости. Также, по словам Марочко, ВСУ имеют нехватку ремонтных комплектов. Из-за этого даже мелкие поломки выводят технику украинских военных из строя.

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#германия
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В Оренбурге прощаются с погибшими членами экипажа Ил-76
В Оренбурге проходит церемония прощания с погибшими членами экипажа Ил-76
08 февраля 2024, 09:51

Фото: iStock/Rafa Jodar

В Оренбурге проходит церемония прощания с погибшими членами экипажа самолета Ил-76, сбитого ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Вечная память командиру Станиславу Беззубкину, его помощнику Владиславу Чмиреву, штурману Алексею Высокину, бортинженеру Андрею Пилуеву, бортовому авиатехнику Сергею Житеневу и старшему воздушному радисту Игорю Саблинскому», - пишут военкоры.

Напомним, 24 января Ил-76 перевозил 65 украинских пленных для последующего обмена, на борту также было шесть членов экипажа и трое сопровождавших. Самолет был сбит ВСУ над Белгородской область, для этого была использована ЗРК Patriot. Все находившиеся на борту погибли.

При этом члены экипажа могли спастись, однако они пожертвовали собой ради спасения мирных жителей и сделали все, чтобы увести воздушное судно от жилых домов.

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#самолет
#судно
#память
#всу
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В Германии предупредили, что Украина вскоре столкнется с серьезной нехваткой вооружения
Шольц: Украина может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов
08 февраля 2024, 09:33

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина совсем скоро может столкнуться с серьёзным дефицитом вооружения и боеприпасов. Об этом он написал в авторской колонке «Победа России в Украине поставит под угрозу всех нас» для Wall Street Journal.
«Несмотря на нашу поддержку, Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов. Некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие необходимо продлить», - заявил Шольц.

Ранее депутат бундестага Норберт Реттген потребовал от канцлера Германии Олафа Шольца принять решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Он считает необходимым удовлетворить требования Киева и предоставить украинским властям крылатые ракеты Taurus. Однако немецкий депутат отметил, что Шольц не согласится пойти на такой шаг и ищет любые оправдания для своего несогласия.

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#шольц
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Украинский беспилотник попытался атаковать Крым минувшей ночью
Минобороны: Украинский беспилотник уничтожен в Крыму
08 февраля 2024, 08:23

Фото: iStock/yucelyilmaz

Минувшей ночью в небе над территорией Крыма система противовоздушной обороны ликвидировала украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении Минобороны России.

При этом уточняется, что вражеский беспилотник был сбит в небе над Крымом дежурными средствами ПВО. Других подробностей не приводится.

Напомним, 31 января в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны сбили над Чёрным морем и Крымским полуостровом 20 ракет Вооружённых сил Украины. При этом, обломки поражённых воздушных целей упали на воинскую часть в районе Любимовки.

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#беспилотник
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#минобороны
#пво
#рф
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Толпа жительниц Ивано-Франковска избила женщину и ребёнка, приняв их за наводчиц военкомов
В Ивано-Франковске толпа избила женщину с ребенком
07 февраля 2024, 20:38

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Толпа разъярённых украинок в Ивано-Франковской области окружила машину, в которой ехала местная жительница со своей дочерью. Женщины избили и мать, и ребёнка, приняв их за наводчиц Территориального центра комплектации (так на Украине называют военкоматы).
По словам пострадавшей женщины, сельчанки думали, что она приехала «сдавать военкомам их мужей», поэтому действовали решительно и радикально: сначала окружили автомобиль и заставили выйти, а затем избили её вместе с дочкой, передаёт телеграм-канал SHOT. Она показывала вырванные с корнем клочья волос и изрядные гематомы от ударов. По словам избитой, некоторые лихие дамы, защищая мужчин от угрозы мобилизации, использовали бейсбольные биты.

Спасло её и дочь только то, что в разгар побоища кто-то в толпе крикнул, что это не та машина, а нужная стоит несколько дальше. После этого внимание нападавших украинских амазонок переключилось на другой автомобиль, а потерпевшая сумела уехать и увезти ребёнка. Сейчас факт произошедшего проверяют полицейские.

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#автомобиль
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#машина
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#мобилизация
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В Британии заявили об учащении авиаударов России по позициям ВСУ
Меркурис: ВС РФ стали чаще наносить авиаудары по позициям ВСУ
07 февраля 2024, 19:39

Фото: istock / Vital Hil

Британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале отметил, что российские военнослужащие стали чаще наносить авиаудары по позициям ВСУ. По словам эксперта, украинская система ПВО, не справляется с такими интенсивными бомбардировками.

«Как будто все небо на востоке Украины перешло под контроль России, и русские могут бить с воздуха в любой момент», — заявил аналитик.
Ранее польское издание писало, что в украинских войсках за последнее время сильно выросли потери из-за нехватки вооружения и преимущества ВС РФ в артиллерии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#пво
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«Германия всё»: В ФРГ заявили, что им больше нечем помочь Украине
МО ФРГ: Германия больше не может поставлять военную помощь Украине
07 февраля 2024, 18:22

Фото: iStock/Bohdana Pasichniuk

Германия не может поставлять большее количество военной помощи для Украины, об этом заявил представитель Минобороны ФРГ Арне Коллатц в ходе правительственного брифинга.
«Я думаю, что в Германии все, что можно было сделать, уже исчерпано, в том числе в контексте промышленности на данный момент. Мы, конечно, можем заключить дальнейшие (рамочные) соглашения, если будут увеличены производственные мощности, но по текущим потребностям мы находимся на пределе возможностей», — прокомментировал ситуацию Коллатц.

Напомним, Германия занимает второе места по объёмам поставок военной помощи для Вооружённых сил Украины после Соединённых Штатов Америки.

В это время, Штаты также сталкиваются с некоторыми трудностями в выделении новых пакетов помощи для Киева. Так, американский сенат подготовил законопроект, в котором объединены средства на защиту границы Штатов от незаконных мигрантов и на помощь ВСУ. Так, предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, 60,06 из которых будут направлены Украине. Теперь проект должен подписать Конгресс США.

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#германия
#украина
#всу
#сво
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В Белгороде ребёнок попал под машину, когда бежал прятаться от взрывов
Маленький житель Белгорода попал под машину, испугавшись звуков взрывов
07 февраля 2024, 17:41

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В Белгороде 10-летний мальчик попал под машину. В печальной ситуации не было бы ничего необычного, но дело в том, что ребёнок побежал через дорогу в сторону убежища, так как поблизости начали разрываться украинские снаряды.
Мальчик шёл по улице Щорса (памятник которому недавно снесли в Киеве), когда услышал сигнал воздушной тревоги, а затем звуки взрывов. Испуганный ребёнок побежал через дорогу в сторону бомбоубежища, не заметив, что горел красный сигнал светофора. Проезжавший водитель не успел затормозить и сбил мальчика. После происшествия движение в районе рынка «Солнечный» было перекрыто. Пострадавшего мальчика доставили в больницу.

Сигналы ракетной опасности звучали в самом областном центре и Белгородском районе. Горожане сообщали о взрывах около Первого завода железобетонных конструкций в районе Крейда. В некоторых домах были выбиты стёкла и повреждены фасады. Также пострадали припаркованные автомобили.

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#взрыв
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В Польше отметили, что украинские военные стали чаще погибать
Gazeta Wyborcza: украинские военные чаще погибают из-за нехватки снарядов
07 февраля 2024, 15:37

Фото: iStock/undefined undefined

В ВСУ за последнее время сильно выросли потери из-за нехватки вооружения и преимущества ВС РФ в артиллерии. Об этом пишет польская Gazeta Wyborcza.
«Все более ощутимая нехватка боеприпасов снижает эффективность ВСУ в области контрбатарейного борьбы. Украинская артиллерия вынуждена экономить снаряды и не может позволить себе наносить удары по всем потенциальным целям», - говорится в статье.

При этом сами украинские артиллеристы сообщают, что чем меньше у них снарядов, тем больше потерь среди пехоты ВСУ. Автор материала отметил, что Украина начала испытывать дефицит вооружения после блокировки военной помощи в США и из-за постоянных задержек поставок из европейских стран.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) отдали России инициативу на фронтах спецоперации из-за нехватки людей и боеприпасов. Украинские военные испытывают острую нехватку артиллерийских снарядов и комплектующих для ремонта бронетехники. Из-за этого главная цель ВСУ сейчас — это сохранение существующих позиций.

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#боеприпасы
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#вс рф
#вооружения
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На Украине приняли законопроект об ужесточении мобилизации
Верховная рада Украины приняла проект об ужесточении мобилизации
07 февраля 2024, 15:22

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об ужесточении мобилизации, об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале.
«Рада приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации. За — 243», — рассказал Гончаренко.

При этом, по словам парламентария, проект будет также рассматриваться во втором чтении. Тогда в документ внесут некоторые правки. Гончаренко подчеркнул, что сам он голосовал «против».

Как добавила депутат Рады Ирина Геращенко, на голосовании отсутствовал главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный. Проект представлял министр обороны страны Рустем Умеров, при том, что сперва предполагалось, что это будет делать именно Залужный.

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#мобилизация
#всу
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