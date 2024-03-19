В Польше заявили о многомиллионных потерях ВСУ и призвали готовиться к войне с Россией

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski
Потери ВСУ в конфликте с ВС РФ исчисляются миллионами, а не сотнями тысяч. Так считает бывший начальник генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак. Об этом он заявил в интервью телеканалу Polsat.
«Я считаю, что (украинские – ред.) потери нужно считать в миллионах, а не в сотнях тысяч. В этой стране нет резервов, некем воевать. Эту войну Украина проигрывает. Ситуация очень и очень драматическая», — заявил Анджейчак.
Он также отметил, что замена Валерия Залужного Александром Сырским не изменила ситуации в зоне боевых действий. Перед новым главкомом предстали такие же проблемы, которые были ранее. Анджейчак уточнил, что Украине необходимо отводить войска и выравнивать линию боевого соприкосновения.
Анджейчак также призвал Польшу готовиться к войне с РФ «через два, три или пять лет».
Читайте также:
Раскрыты потери ВСУ на авдеевском направлении
Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ при попытке прорыва госграницы России
MWM: Украина не восполнит потери ПВО после уничтожения ЗРК Patriot
Элина Позднякова