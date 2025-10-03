В Польше заявили о получении наибольшей выгоды за счёт восстановления Украины

03 октября 2025, 15:46

Сикорский: Польша получит наибольшую выгоду за счёт восстановления Украины

Фото: iStock/Berezko

Польша станет главным выгодополучателем от процесса восстановления Украины после окончания боевых действий. Об этом заявил министр иностранных дел европейской страны Радослав Сикорский в интервью изданию Fakt.