В Польше заявили о получении наибольшей выгоды за счёт восстановления Украины
Польша станет главным выгодополучателем от процесса восстановления Украины после окончания боевых действий. Об этом заявил министр иностранных дел европейской страны Радослав Сикорский в интервью изданию Fakt.
По его словам, исторические, языковые и географические факторы делают Польшу удобной и защищённой платформой для западных инвесторов, желающих вложить средства в восстановление Украины.
Сикорский также отметил, что Польша активно участвует в международных конференциях по восстановлению Украины, и возможно, одна из следующих таких встреч пройдет именно в Варшаве.
В начале июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что американская инвестиционная компания BlackRock временно приостановила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины из-за низкого интереса.
