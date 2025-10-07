Достижения.рф

Жителя Якутии осудили за госизмену и участие в террористической организации

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Якутии суд приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы за государственную измену, пишет РИА Новости.



Мужчина, родившийся в 1991 году, пытался вступить в террористическую организацию, чтобы участвовать в боевых действиях против российских войск.

Не имея возможности покинуть страну из-за долгов, злоумышленник собрал и передал информацию о системе защиты двух зданий в Якутске. Также он получил задание на покупку компонентов для изготовления самодельных зажигательных устройств, но не успел его выполнить.

Правоохранительные органы продолжают следить за деятельностью подобных групп и предотвращают угрозы безопасности страны.

Дарья Осипова

