Жителя Якутии осудили за госизмену и участие в террористической организации
В Якутии суд приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы за государственную измену, пишет РИА Новости.
Мужчина, родившийся в 1991 году, пытался вступить в террористическую организацию, чтобы участвовать в боевых действиях против российских войск.
Не имея возможности покинуть страну из-за долгов, злоумышленник собрал и передал информацию о системе защиты двух зданий в Якутске. Также он получил задание на покупку компонентов для изготовления самодельных зажигательных устройств, но не успел его выполнить.
Правоохранительные органы продолжают следить за деятельностью подобных групп и предотвращают угрозы безопасности страны.
