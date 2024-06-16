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В Полтаве прогремели взрывы

16 июня 2024, 03:12
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Полтаве во время воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Ранее Воздушные силы заявляли о пусках в район Кременчуга», – говорится в сообщении.

Подробности инцидента не приводятся, информации о разрушениях и жертвах нет. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявлена воздушная тревога.



Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли мощный удар истребителями Су-34 по важному маршруту артиллерийского снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. В результате атаки был разрушен мост в районе Старого Салтова.

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#взрыв
США увидели в предложениях Путина по Украине призыв к капитуляции
Харрис: США увидели в предложениях Путина по Украине призыв к капитуляции
15 июня 2024, 21:57

Фото: whitehouse.gov

США рассматривают недавние предложения президента России Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине как призыв к капитуляции Киева, заявила вице-президент США Камала Харрис на конференции по украинскому конфликту в Швейцарии, сообщает РИА Новости.
«Вчера Путин озвучил свое предложение. Однако давайте говорить откровенно: это не призыв к переговорам, а призыв к капитуляции [Киева]», — отметила Харрис.
Она также подчеркнула, что поддержка Украины со стороны США соответствует их стратегическим интересам и не является благотворительностью. Харрис указала, что подписание соглашения о гарантиях безопасности между Вашингтоном и Киевом «свидетельствует о долгосрочной приверженности США укреплению обороны Украины».

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В Одесской области водитель зерновоза пытался вывезти в кузове 41 уклониста
15 июня 2024, 20:54

В Одесской области водитель зерновоза попытался вывезти за границу 41 уклониста, сообщила национальная полиция Украины.
«Водитель зерновоза под видом своей предпринимательской деятельности пытался перевезти на грузовике за границу мужчин призывного возраста», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции Украины.
Согласно публикации, «билет» на этот зерновоз стоил от пяти до 15 тысяч долларов, а водитель получал за рейс всего тысячу долларов.

Полиция уточняет круг подозреваемых, а водителю грозит до девяти лет лишения свободы.

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Среди ВСУ в Херсоне началась эпидемия брюшного тифа
15 июня 2024, 17:46

Фото: iStock/Olena_Z

В подразделениях ВСУ в Херсоне зарегистрированы 62 случая брюшного тифа. 12 бойцов находятся в тяжелом состоянии, еще 31 — в средней тяжести.
Наибольшее число заболевших отмечено в 123-й бригаде территориальной обороны и 34-м полку нацгвардии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в херсонском подполье.

Инфекция распространяется стремительно: если 7 июня было выявлено только 26 случаев, то к 10 июня их количество удвоилось.

Местные эпидемиологи полагают, что брюшной тиф распространяется через водопровод. Особенно сложная ситуация наблюдается в прибрежных районах, таких как Антоновка, Садовое и Дачи.

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#днр
#всу
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Украинские пограничники со стрельбой задержали четырех уклонистов в Закарпатье
Госпогранслужба Украины со стрельбой задержала четырех уклонистов в Закарпатье
15 июня 2024, 17:36

Фото:istockphoto/reflection_art

Четверо украинцев хотели сбежать в Венгрию от мобилизации через Закарпатье. Как сообщила Госпогранслужба Украины, уклонистов задержали со стрельбой. Мужчины заплатили по 5500 долларов организаторам незаконных схем выезда за границу.
Мобилизацию на Украине объявили в конце февраля 2022 года. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права покидать страну. Киевский режим периодически ужесточает условия призывникам на законодательном уровне, а иногда людей просто хватают прямо посреди улицы.

Отдельные граждане пересекают границу с боем, нападая на пограничников, а некоторые переодеваются в женщин. Иногда уклонисты даже делают себе импровизированный женский бюст, чтобы больше походить на представительниц прекрасного пола.

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#война
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#всу
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#новости
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Российские военные из группировки «Запад» уничтожили до 495 боевиков ВСУ
15 июня 2024, 16:33

Фото: istockphoto/aapsky

Российские военные группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. В ходе боёв они уничтожили до 495 солдат противника.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что подразделения Вооружённых сил РФ в составе группировки войск «Запад» нанесли поражение частям 14-й, 63-й и 116-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады территориальной обороны и 13-й бригады Национальной гвардии в районах населённых пунктов Синьковка и Петропавловка Харьковской области, Дроновка и Григоровка в ДНР, а также Червоная Диброва в ЛНР.

В ходе контрбатарейной борьбы российскими военными были уничтожены две 155-миллиметровые гаубицы М777 американского производства, 155-миллиметровая САУ FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметровая гаубица 2А65 «Мста-Б» и реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град».

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#рф
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Группировка «Центр» ВС РФ нанесла поражение двум механизированным бригадам ВСУ
15 июня 2024, 15:23

Фото: istockphoto/zim286

Российские военные поразили две бригады украинских боевиков в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом доложили в Минобороны РФ. Сообщается, что группировка войск «Центр» улучшила свое тактическое положение.
В ведомстве уточнили, что украинские националисты поражены в Воздвиженке, Новоалександровке, Восходе, Новопокровском и Евгеновке в ДНР. Также бойцами ВС РФ отражены пять вражеских контратак, а именно, со стороны штурмовиков 23-й и 24-й механизированных бригад ВСУ. Украинские радикалы потеряли до 320 единиц живой силы, а также лишились западной техники.

Россия продолжает денацификацию и демилитаризацию Украины. Противник бьет по российским территориям западными вооружениями. Киевский режим бойкотирует попытки России уладить конфликт дипломатическим путем.

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США выделят Украине $1,5 млрд на восстановление энергетики и гуманитарные нужды
15 июня 2024, 14:10

Фото: istock/Yaraslau Mikheyeu

США направят Украине более 1,5 миллиарда долларов в виде военной помощи, которую предоставят на мирном саммите в Швейцарии. Средства пойдут на гуманитарные нужды, энергетический сектор и обеспечение гражданской безопасности страны. Об этом заявила вице-президент Камала Харрис.
«Соединенные Штаты выделят свыше 1,5 миллиарда долларов через USAID [Агентство США по международному развитию] и Госдепартамент для помощи народу Украины», — сказала Харрис.
Сообщение об этом опубликовано на сайте Белого дома.

USAID объявило о предоставлении 500 миллионов долларов нового финансирования для поддержки энергетической отрасли Украины. Также 324 миллиона долларов из ранее заявленных средств будут перенаправлены на срочные энергетические нужды страны.

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В городе Миргороде Полтавской области произошел взрыв
15 июня 2024, 13:44

Фото: iStock/aapsky

Утром 15 июня в Миргороде Полтавской области Украины прогремел взрыв. Об этом сообщил украинский портал «Страна».
Местные жители рассказали о звуке взрыва. Незадолго до этого Воздушные силы сообщали о ракетах, направляющихся к городу. Журналисты подчеркнули, что в Миргороде находится военный аэродром. Власти пока не дали официальных комментариев по этому поводу.

В ночь на 15 июня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Первым в красной зоне оказался Киев, где сирены начали звучать в 02:11 (мск).

14 июня «Страна.ua» информировала о взрывах в Киеве. В городе также объявляли воздушную тревогу и работала система противовоздушной обороны (ПВО).

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При обстреле со стороны ВСУ Петровского района ДНР погибли два пожилых человека
15 июня 2024, 13:12

Фото:istockphoto/victorass88

Жизни двух пожилых людей унес обстрел Петровского района Донецка со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Градоначальник уточнил, что данные жертв уточняются.
«По предварительной информации, в результате обстрела Петровского района во дворе дома по улице Июльской погибли двое пожилых людей – мужчина и женщина», – говорится в публикации.

Перед этим сообщалось об обстрелах Петровского района города. Район находится на западной окраине Донецка, которая является самой удаленной от центра частью города. Начиная с 2014 года, когда Донецкая народная республика стала независимой от киевских властей, Петровский район регулярно обстреливается боевиками ВСУ.

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