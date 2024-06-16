В Полтаве прогремели взрывы

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В Полтаве во время воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Ранее Воздушные силы заявляли о пусках в район Кременчуга», – говорится в сообщении.
Подробности инцидента не приводятся, информации о разрушениях и жертвах нет. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявлена воздушная тревога.
Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли мощный удар истребителями Су-34 по важному маршруту артиллерийского снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. В результате атаки был разрушен мост в районе Старого Салтова.
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Александр Климов