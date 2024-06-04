В Конотопе под Сумами прогремел взрыв

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Взрыв прогремел в Конотопе Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщили журналисты украинского издания «Телеграф». По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, под Сумами объявили воздушную тревогу.
«Взрыв в Конотопе», – гласит публикация в Telegram-канале издания.
До этого сообщалось, что в результате удара беспилотника Украины в селе Головчино Грайворонского округа под Белгородом пострадал замглавы округа и еще один человек.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнял, что во время удара в штабе были мирные граждане, которые пришли проконсультироваться по вопросам помощи. Вместе с ними в здании были сотрудники окружной администрации, представители министерств области и члены правительства.
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Никита Кротов