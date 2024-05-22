В Полтавской области прогремели взрывы

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В Полтавской области Украины слышны взрывы. Об этом информирует украинское издание «Общественное».
Детали не приводится. Местные власти пока не комментировали ситуацию.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
До этого сообщалось, что система ПВО уничтожила беспилотник над Брянской областью.
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Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
До этого сообщалось, что система ПВО уничтожила беспилотник над Брянской областью.
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Алина Юрчак