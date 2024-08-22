AP: новобранцы ВСУ отказываются стрелять по российским бойцам

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Новобранцы ВСУ отказываются стрелять по российским бойцам, когда видят их на огневой позиции в окопах. Об этом сообщили украинские командиры, слова которых приводит издание Associated Press (AP).
«Некоторые не хотят стрелять. Они видят врага на огневой позиции в окопах, но не открывают огонь. <...>. Когда они не используют оружие, они неэффективны», — жалуется командир батальона 47-й бригады ВСУ.Сообщается, что некоторые мобилизованные, только что попавшие на фронт, с большим трудом собирают оружие и ориентируются на поле боя.
Ранее сообщалось, что на Украине мобилизовали инвалида третьей группы и без двух пальцев, а после определили его в пулеметчики. В декабре 2023 года в Изюмском районе Харьковской области правоохранители остановили его для проверки документов и отправили в военкомат.
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