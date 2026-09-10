В посольстве Британии в РФ заявили о поддержке мирных усилий США по Украине

10 сентября 2026, 18:44

Фото: iStock/andriano_cz

Великобритания находится в тесном дипломатическом контакте с США, Украиной и другими странами, которые поднимают вопросы мирных переговоров. Такое заявление сделал представитель британского посольства в Москве.





В диппредставительстве отметили, что Лондон полностью поддерживает американские инициативы по установлению мира на Украине для обеспечения безопасности и процветания этой страны.





«Мы находимся в тесном контакте с США, Украиной и другими партнерами и приветствуем значительные усилия президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и их команд, направленные на достижение этой цели», — рассказал представитель ведомства «Известиям».