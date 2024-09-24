В повреждённом БПЛА доме в Раменском стартовали восстановительные работы

Фото: телеграм-канал главы Раменского г. о. Эдуарда Малышева
В повреждённом в результате атаки дрона доме в Спортивном проезде Раменского начались работы по реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капремонта Московской области.
«В первую очередь приступили к работам в квартирах, которые пострадали больше всего. Они расположены на 11-13 этажах. Строители демонтируют разрушенные стены здания и балконы. Проведены работы по временному препиранию плит перекрытий квартир №68 и 69. Ранее подрядчик оборудовал строительный городок», – уточнили в ведомстве.Как сообщалось ранее, в результате ночной атаки беспилотника 10 сентября в Раменском погибла женщина, ещё восемь человек пострадали. Повреждения получили 54 квартиры.
Состояние несущих конструкций дома признали работоспособным. Жильцы вернулись домой. Исключение составили те, кто проживал на 11, 12 и 13 этажах. Их разместили в пункте временного пребывания и в манёвренном фонде.
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Лора Луганская