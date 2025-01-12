В пожарах в Лос-Анджелесе сгорели восемь особняков генералов из Украины

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В пожарах в Лос-Анджелесе сгорели восемь особняков, которые принадлежали высокопоставленным военным из Украины. Об этом пишет «Военный обозреватель».
«Во время масштабных пожаров в Лос-Анджелесе сгорели 8 особняков, принадлежащих высокопоставленным украинским военным», — сообщают в telegram-канале со ссылкой на ресурсы Украины.
Общая стоимость утраченной недвижимости составляет порядка 90 миллионов долларов. Как отмечают в издании, особняки приобретались на средства, выделенные Украине в рамках военной помощи с момента начала специальной военной операции.
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Иван Мусатов