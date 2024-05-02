В США заговорили о странном поведении подразделений ВСУ

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Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что подразделения ВСУ убегают с поле боя на некоторых участках фронта. Об этом Риттер сообщил в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
По словам бывшего разведчика, что украинские подразделения просто бросают оружие и бегут, другие же просто сдаются в плен, а те, кто остается, умирают. Риттер отметил, что солдаты ВСУ не понимают, как сражаться.
Экс-разведчик добавил, что у многих отсутствует необходимое снаряжение. Он заключил, что в настоящее время украинская армия состоит из плохо обученных и немотивированных военных.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Экс-разведчик добавил, что у многих отсутствует необходимое снаряжение. Он заключил, что в настоящее время украинская армия состоит из плохо обученных и немотивированных военных.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова