Фото: istock / dzika_mrowka
В пригороде Харькова прогремел взрыв. Об этом информирует украинское агентство «Зеркало недели».
Детали не сообщаются.
До этого в нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу. На данный момент предупреждение действует в Николаевской и Харьковской областях.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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До этого в нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу. На данный момент предупреждение действует в Николаевской и Харьковской областях.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Алина Юрчак