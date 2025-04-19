В приграничном районе Курской области мужчине оторвало стопу миной «лепесток»

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Житель Беловского района Курской области получил минно-взрывное ранение, в результате которого ему оторвало стопу. Мужчина наступил на оставленную ВСУ при отступлении мину «лепесток».
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. В своём телеграм-канале он рассказал, что у мужчины произошла травматическая ампутация правой стопы. В настоящий момент пострадавшего везут в Курскую областную больницу.
Врио главы региона подчеркивает: на приграничных территориях остаются десятки тысяч неразорвавшихся боеприпасов, они представляют опасность, местному населению сейчас не стоит возвращаться туда.
В начале апреля Хинштейн заявил на встрече с жителями Большесолдатского района, что люди обеспокоены проблемой посевов, так как они боятся подорваться в полях на боеприпасах. По его словам, сейчас основные силы саперов брошены на разминирование сел и деревень, следующим шагом будут леса, поля и водоемы.
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Врио главы региона подчеркивает: на приграничных территориях остаются десятки тысяч неразорвавшихся боеприпасов, они представляют опасность, местному населению сейчас не стоит возвращаться туда.
В начале апреля Хинштейн заявил на встрече с жителями Большесолдатского района, что люди обеспокоены проблемой посевов, так как они боятся подорваться в полях на боеприпасах. По его словам, сейчас основные силы саперов брошены на разминирование сел и деревень, следующим шагом будут леса, поля и водоемы.
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Александр Бойцов