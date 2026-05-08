В Припяти исчез проспект Ленина

Киевская областная администрация сменила советские названия улиц в Чернобыле и Припяти. Об этом пишут украинские СМИ.



Проспект Ленина получил имя «Центральный». В Чернобыле вместо «Коммунистической» теперь значится улица «Спасателей». Журналисты напомнили, что в зоне отчуждения не живет постоянное гражданское население. Власти сохраняют там строгие ограничения.

26 апреля Владимир Зеленский приехал в Чернобыль. Рядом с ним на памятной церемонии находилась лидер Молдавии Майя Санду. Лидеры почтили память жертв аварии к 40-й годовщине катастрофы на ЧАЭС. После встречи Киев и Кишинев обсудили интеграцию в Евросоюз.

Дарья Осипова

