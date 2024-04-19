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В прицеле и с порошком у носа: Медведев опубликовал пророческое фото Зеленского

Медведев: на Западе могли принять решение о ликвидации Зеленского
19 апреля 2024, 09:59
Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева

Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева

Запад мог принять решение о ликвидации президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом в Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьёзно. У наркотического клоуна есть основания всполошиться не на шутку. … Бойся, паяц!» — написал Дмитрий Медведев.



К публикации Медведев прикрепил фото Зеленского на фоне снайперского прицела со свёрнутой в трубочку купюрой, через которую президент Незалежной вдыхает белый порошок.

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#россия
#дмитрий медведев
#владимир зеленский
Стало известно об ожиданиях жителей Харьковской области от России
РИА Новости: В Харьковской области ждут перехода региона под контроль России
19 апреля 2024, 10:23

Фото: iStock/Andrey Orekhov

Жители Харьковской области ждут полного перехода территории региона под контроль России, пишет РИА Новости.
Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

Как отметил Ганчев, такие вопросы регулярно поступают от местных жителей. В обращениях люди утверждают, что у России больше информации по специальной военной операции, добавил он.

«Люди уже хотят возвращаться домой», — подчеркнул Ганчев.

Как ранее сообщал Ганчев, из-за активной переброски боевиков ВСУ в Харьковскую область у властей Украины возникла проблема с их расселением. Для этого они объявили принудительную эвакуацию из некоторых населенных пунктов.

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#россия
#харьков
#спецоперация
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Подпольщик Лебедев: ВС России атаковали район аэродрома Канатово в Кировограде
19 апреля 2024, 10:04

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Российские войска нанесли удар в районе аэродрома Канатово в украинском Кировограде. Об этом со ссылкой на своих коллег сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что взрывы были зафиксированы в направлении аэродрома в 6:50 утра. Через некоторое время в сторону объекта отправились восемь машин скорой помощи. Известно, что утром 19 апреля воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Ранее Лебедев рассказывал, что в ночь на 19 апреля российские военные поразили химический завод в Днепропетровской области. В Павлограде, где находится предприятие, были слышны два взрыва. После этого район химического завода был оцеплен. Взрывы в Павлограде также подтвердили украинские СМИ.

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#завод
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#предприятие
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#воздушная аэродром
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Ударом ВКС в Часовом Яре уничтожен укрепрайон ВСУ
В Часовом Яре уничтожили укрепрайон ВСУ с иностранными наемниками
19 апреля 2024, 10:04

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Укрепрайон ВСУ в котором находились, предположительно, иностранные наемники, уничтожен в Часовом Яре. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Ударом ВКС в Часовом Яре уничтожен укрепрайон вооруженных формирований Украины, который находился на довольно внушительном удалении от первой линии обороны», — сказал Кимаковский.
Скорее всего, в числе личного состава были и иностранные наемники, отметил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#армия
#сво
#всу
#наемники
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Военный раскрыл, что помогает ВСУ атаковать российские города
Подполковник Ильин: ВСУ воспользовались направлением ветра для атак по РФ
19 апреля 2024, 09:42

Фото: istockphoto/zabelin

Украинские солдаты пользуются направлением ветра при атаке на Россию. Об этом изданию URA.RU рассказал бывший военный метеоролог, подполковник запаса Александр Ильин.
Он пояснил, что ВСУ используют для атак метеорологические шары, которые достигают двух метров в диаметре, в связи с чем ими сложно управлять. Благодаря направлению ветра, бойцы облегчают эту задачу и запускают такие метеозонды со взрывчаткой на российские регионы.

Ильин отметил, что постоянно противник не может использовать метеозонды и прибегает к ним только в благоприятных погодных условиях.

По словам подполковника, на подобное вооружение ВСУ крепят взрывчатые и зажигательные вещества. Кроме того, на него может быть установлен контроллер, который по координатам отстегнет подвесную систему в нужном для ВСУ месте.

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#вооружение
#регионы
#всу
#россия
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Мэр Харькова Терехов рассказал о начавшейся в городе настоящей панике
19 апреля 2024, 09:40

Фото: istockphoto/Zeferli

В Харькове среди жителей города началась настоящая паника. Об этом рассказал глава городской администрации Игорь Терехов.
В эфире всеукраинского телемарафона он пояснил, что причиной панических настроений являются распространяющиеся слухи о предстоящей эвакуации. Чиновник подчеркнул, что они не соответствуют действительности, назвал их дезинформацией и обратился к жителям с призывом не покидать город.

Мэр также обратился к представителям средств массовой информации с тем, чтобы они развенчивали «эти фейки». По словам Терехова, никаких предпосылок для эвакуации нет, и горожанам не следует думать о ней. Отмечается, что харьковчане в массовом порядке самостоятельно уезжают из города уже на протяжении нескольких недель. Глава городской администрации признал, что настроения в Харькове близки к панике, а потому властям приходится прибегать к «антикризисным мерам».

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#мэр
#харьков
#эвакуация
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Представитель командования группировки «Юг» ВСУ Гуменюк уволен на Украине
19 апреля 2024, 07:57

Фото: iStock/Irina Piskova

Генштаб Украины уволил представителя оперативного командования группировки войск «Юг» ВС Украины Наталью Гуменюк.
Как сообщается в Telegram-канале украинского ведомства, решение принято до возвращения полковника Натальи Гуменюк из отпуска.

В настоящее время Генштаб проводит отбор специалистов, один из которых станет «голосом» оперативного командования группировки войск «Юг», подчеркнули в ведомстве.

В начале апреля украинский депутат
Верховной рады Алексей Гончаренко заявил об увольнении командующих оперативными командованиями ВСУ «Юг» и «Запад» Андрея Ковальчук и Сергея Литвинова.

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#спецоперация
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Российская армия ударила по заводу техники ВСУ «Южмаш»
Подполье: ВС РФ нанесли удар по заводу военной техники ВСУ в Днепропетровске
19 апреля 2024, 07:41

Фото: iStock/vadimrysev

Российская армия ударила по заводу военной техники ВСУ в Днепропетровске, пишет РИА Новости.
Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, по заводу Южного машиностроительного завода имени Макарова, в котором ремонтируют и производят технику, а также БПЛА для ВСУ, ударили беспилотниками.

Ещё один удар российских сил пришёлся на цели рядом с аэропортом в направлении поселка Авиаторское в пригороде Днепропетровска, отметил Лебедев.

Кроме этого, российская армия нанесла удар по железнодорожной подстанции в Сидельниково Днепропетровской области. Там находится нефтебаза для заправки дизельных тепловозов.

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#россия
#спецоперация
#всу
#вс рф
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«Дорога в пропасть»: Рогов придумал название «формуле мира» Зеленского
19 апреля 2024, 07:21

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал дорогой в пропасть предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским «формулу мира», пишет РИА Новости.
Украинская «формула мира» предложена для урегулирования конфликта с Россией. Как отметил Рогов, западные страны вместе с украинскими властями уже находятся на краю обрыва.

По мнению Рогова, ставка верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля на инициативу президента Незалежной раскрывает намерение Запада разжигать кризис.

Ранее на встрече со спецпредставителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова пойти на переговоры с Украиной, но не по «формуле мира», предложенной Зеленским.

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#владимир зеленский
#спецоперация
#россия
#украина
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Над морской акваторией далеко от Севастополя уничтожили воздушную цель
Развожаев: ПВО уничтожила далеко от Севастополя воздушную цель
19 апреля 2024, 06:58

Фото: istock / DedMityay

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель над морской акваторией далеко от Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Телеграм-канале.
«Громкие звуки, которые было слышно в городе — это, по предварительным данным, дежурными средствами ПВО уничтожена воздушная цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя», — сказано в сообщении.
По данным городской спасательной службы, объекты инфраструктуры не пострадали.

«В городе все спокойно», — подчеркнул Развожаев.
Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#пво
#крым
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