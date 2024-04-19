В прицеле и с порошком у носа: Медведев опубликовал пророческое фото Зеленского

Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева
Запад мог принять решение о ликвидации президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом в Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
К публикации Медведев прикрепил фото Зеленского на фоне снайперского прицела со свёрнутой в трубочку купюрой, через которую президент Незалежной вдыхает белый порошок.
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«Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьёзно. У наркотического клоуна есть основания всполошиться не на шутку. … Бойся, паяц!» — написал Дмитрий Медведев.
К публикации Медведев прикрепил фото Зеленского на фоне снайперского прицела со свёрнутой в трубочку купюрой, через которую президент Незалежной вдыхает белый порошок.
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Алёна Самарева