Атаку украинских БПЛА отражают ПВО у аэродрома в Твери

Фото: Istockphoto/ Chesky_W
Украинские БПЛА атаковали аэродром в тверском микрайоне Мигалово. Сейчас там работает ПВО, сообщают местные жители ночью со 2 на 3 сентября.
Жители Тверской области сообщают о взрывах и выкладывают кадры со стрельбюой по дронам, которые пытаются атаковать аэродром. По предварительным данным, хлопки начали раздаваться на окраине Твери после 23:00, сообщает Telegram-канал Shot. Официальных комментариев местных властей по поводу атаки беспилотников на Тверь пока нет.
Ранее ВСУ атаковали шесть населённых пунктов Белгородской области. В результате обстрела пострадали два мирных жителя, снаряды повредили линии электропередач, частные дома, автомобили и автобус.
Читайте также:
В подконтрольной Украине части Запорожья прогремел взрыв
Мэр Харькова: Россия впервые применила нетипичную ракету «Гром-Э1»
Армия России охватывает Угледар с флангов
Лия Мурадьян