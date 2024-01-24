В Раде не подтвердили, но и не опровергли факт гибели пленных ВСУ на Ил-76

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец не смог опровергнуть факт гибели пленных ВСУ при крушении военного самолета Ил-76, однако и не подтвердил его, в настоящее время информация уточняется.
«Сейчас я, как Уполномоченный ВРУ по правам человека, выясняю все детали происшествия и анализирую полученную информацию. Призываю представителей СМИ и граждан Украины не делать преждевременных выводов и доверять только официальным источникам», - заявил Лубинец.
Он также призвал не распространять недостоверную информацию.
Военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области примерно в 11 часов утра по московскому времени.
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Элина Позднякова