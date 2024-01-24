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В Раде не подтвердили, но и не опровергли факт гибели пленных ВСУ на Ил-76

В Раде Украины уточняют информацию о гибели пленных ВСУ на Ил-76
24 января 2024, 14:27
Фото: iStock/krblokhin

Фото: iStock/krblokhin

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец не смог опровергнуть факт гибели пленных ВСУ при крушении военного самолета Ил-76, однако и не подтвердил его, в настоящее время информация уточняется.
«Сейчас я, как Уполномоченный ВРУ по правам человека, выясняю все детали происшествия и анализирую полученную информацию. Призываю представителей СМИ и граждан Украины не делать преждевременных выводов и доверять только официальным источникам», - заявил Лубинец.

Он также призвал не распространять недостоверную информацию.


Напомним, Украинские военнослужащие взяли на себя ответственность за уничтожение российского Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. По данным Генерального штаба Украины, что судно было сбито ракетой ЗРК «Patriot». Якобы, на нём перевозили снаряды для С-300. Однако позже данная информация была опровергнута.

Военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области примерно в 11 часов утра по московскому времени.

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#крушение
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Живов опроверг информацию о дефиците снарядов у ВСУ
Военкор Живов: когда у ВСУ начнут заканчиваться снаряды, они начнут отступать
24 января 2024, 15:21

Фото: iStock/Ales_Utovko

Политолог, военный эксперт Алексей Живов опроверг информацию о том, что ВСУ испытывают катастрофический снарядный голод.
«Когда боеприпасы начнут заканчиваться, мы это сразу увидим: начнет кусками в разных местах проваливаться фронт. Без боеприпасов воевать невозможно, потому, как только начнется дефицит, сопротивление станет слабее, военные будут отходить, а не принимать бой», - цитирует «Лента.ру» Живова.

Таким образом, он не считает, что ВСУ испытывают острый дефицит снарядов. Он также заметил, что ВСУ изначально компенсировали дефицит снарядов более высокой точностью боевой работы.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров вынужден был признать, что снарядный голод приносит серьезные проблемы ВСУ. По его словам, дефицит боеприпасов и снарядный голод - это чрезвычайно актуальная проблема, с которой сейчас сталкиваются вооруженные силы Украины.

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#военные
#боеприпасы
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#дефицит
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Найдены первые тела погибших при крушении Ил-76 в радиусе 2 км от места падения
24 января 2024, 15:09

Фото: iStock/May_Chanikran

Первые тела погибших при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области обнаружены в радиусе 1,5 – 2 километра от места падения самолёта. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, к месту катастрофы прибыли три грузовика. При этом уточняется, что обломки самолета разбросало на пять километров в районе падения. Причем некоторые из них упали на участки местных жителей. По предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет.

Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области примерно в 11 часов утра по московскому времени. При этом украинские военнослужащие взяли на себя ответственность за уничтожение российского Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. По данным Генерального штаба Украины, судно было сбито ракетой ЗРК «Patriot». Якобы, на нём перевозили снаряды для С-300. Позже информация была удалена.

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#судно
#информация
#всу
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Военный рассказал о секрете российской несбиваемой ракеты
Глава КТРВ заявил, что ракета «Циркон» может преодолеть почти любую защиту
24 января 2024, 14:52

Фото: istock / bpawesome

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон», который считается практически несбиваемым, способен преодолеть практически любые средства защиты.

Ракета способна маневрировать за счет очень высокой скорости, что делает ее недосягаемой для систем противоракетной обороны. Об этом заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

Эксперт отметил, что «Циркон» можно сравнить «Кинжалом». Разница только в применении на кораблях, а не самолетах. «Циркон» обладает большой дальностью и скоростью - около 9 Махов.

«На сегодняшний день сбить ее средствами ПВО и ПРО противника почти невозможно. По сути, это уникальное изделие. В Китае идут разговоры о подобных ракетах, но пока она есть только у нас», — рассказал военный.
Ранее сообщалось, что Армия России нанесла групповой удар по объектам ВПК Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#россия
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#вооружение
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#пво
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В МИД РФ прокомментировали украинскую атаку на Ил-76
МИД РФ: Киев поставил под вопрос возможность любых договоренностей, сбив Ил-76
24 января 2024, 14:45

Фото: iStock/iDymax

Любые договоренности с украинскими властями оказались под вопросом, после того, как Киев сбил Ил-76. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, сбив Ил-76, Киев совершил акт безумного варварства, который демонстрирует полное пренебрежение к человеческой жизни.

«Они, нарушив договоренности, убили наших летчиков и бойцов сопровождения и "пустили в расход" своих же сограждан. Этот кровавый инцидент ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей и в каких угодно форматах», - написал Мирошник в Telegram-канале.

Он также выразил уверенность в том, что гарантии, которые дает киевский режим, если еще не нарушены, то обязательно будут нарушены.

Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области примерно в 11 часов утра по московскому времени. При этом украинские военнослужащие взяли на себя ответственность за уничтожение российского Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. По данным Генерального штаба Украины, что судно было сбито ракетой ЗРК «Patriot». Якобы, на нём перевозили снаряды для С-300. Позже информация была удалена.

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«Рассказывают правду»: Рогов объяснил, почему Зеленскому было выгодно подстрелить Ил-76
Владимир Рогов: Ил-76 с украинскими пленными мог сбить американский Patriot
24 января 2024, 14:05

Фото: IStock/Zeferli

В Белгородской области разбился российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными, которых везли для обмена. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. На борту находились 65 военнопленных, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. По предварительным данным, все они погибли.
Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов уверен, что судно потерпело крушение из-за Вооруженных сил Украины. Он допустил, что операция была спланирована.
«Или они не знали [о пленных на борту] или готовились к этому специально, чтобы прекратить обмен. Потому что обмен режиму Зеленского крайне невыгоден. Люди, побывавшие в нашем плену, возвращаются и рассказывают правду о происходящем и о том, как с ними обращались. То есть вернувшиеся пленные не столько повышают боеспособность режима Зеленского и ВСУ, сколько наоборот, подрывают её изнутри правдой. Поэтому мы видим, что всё время шли провокации, срывы обменов. И этот случай не исключение», — сказал Рогов.
В сети появились первые кадры обломков военного самолёта Ил-76
В сети появились первые кадры обломков военного самолёта Ил-76
По информации собеседника, для подрыва самолёта украинцы использовали американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Однако пока эти данные не подтверждены.
«Сейчас поступает информация, и я склонен ей доверять, о том, что удар был совершен из ЗРК “Патриот” с применением американского ПВО (противовоздушной обороны), которая была под покровом привезена в Харьковскую область. Украинские СМИ уже обрадовались и начали писать, что это они подстрелили. Но сейчас эту информацию чистят», — добавил эксперт.
После трагедии Украина может начать спекулировать на этой теме в вопросах обмена пленными, уверен Рогов.
«Я думаю, что сейчас будут обвинения, что это Россия специально уронила самолёт, потому что там летели украинские герои. Их лицемерию, наглости, подлости и мерзости нет границ, и мы это прекрасно понимаем. Действовать надо очень жестко: бешеную гиену просто нужно пристреливать. Попытаться успокоить и приручить её невозможно по определению, она смертельно больна и опасна», — заключил Владимир Рогов.
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На Украине признали, что сбили самолет со своими пленными в Белгородской области
24 января 2024, 13:03

Фото: istock / Gudella

Украинские военнослужащие взяли на себя ответственность за уничтожение российского Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По данным Генерального штаба Украины, что судно было сбито ракетой ЗРК «Patriot». Якобы, на нём перевозили снаряды для С-300.

Вместе с тем, данный борт не впервые использовался для транспортировки пленных и украинской стороне сообщили о том, кто находится на борту.

Второе судно, на котором перевозили ещё 80 военнопленных, срочно развернули в аэропорт вылета.

Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области примерно в 11 часов утра по московскому времени. Подробнее об инциденте читайте в материале «Радио 1».

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#аэропорт
#судно
#всу
#самолет
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Украинские СМИ пишут, что ВСУ сбили Ил-76 в Белгородской области
24 января 2024, 12:48

Фото: istockphoto/Zeferli

Украинские СМИ сообщают, что ВСУ сбили российский самолет Ил-76 в Белгородской области.
«Российский самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области силами ВСУ», - такое заявление сделал источник в украинском военном ведомстве изданию «ПравдаUA».
Сообщалось, что пилот увел горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт рухнул в поле. Об этом пишет Shot.

На борту разбившегося военного самолёта, потерпевшего крушение в Белгородской области, находились 65 украинских военнопленных, об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих».
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#всу
#белгород
#самолет
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В Белгородской области упал военный самолёт
«112»: в Белгородской области упал военный самолёт Ил-76
24 января 2024, 12:02

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Военный самолёт Ил-76 упал в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По предварительным данным, происшествие случилось в Корочанском районе. Иных подробностей не представляется.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что внёс изменения в свой рабочий график и срочно выехал на место происшествия.

Он подчеркнул, что в настоящее время на месте происшествия работают спасатели и сотрудники управления Следственного комитета по региону.

Ранее в этот день Гладков сообщил об угрозе ракетной опасности в Белгороде. В связи с этим, глава региона призвал жителей укрываться в помещениях без окон или в подземных укрытиях.

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#белгород
#самолет
#крушение
#вячеслав гладков
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Подмосковные росгвардейцы передали гуманитарную помощь для детей из ДНР
24 января 2024, 12:01

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Подмосковные росгвардейцы приняли участие в сборе гуманитарной помощи для детей из ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Сбор гуманитарной помощи для детей Донбасса организовали сотрудники Электростальского отдела Росгвардии совместно со священником Богоявленского собора Василием Алфеевым.

«Конфеты, шоколад и другие сладкие угощения были переданы в храм Тихвинской иконы Божией Матери г. Ногинска. В ближайшее время посылки будут отправлены в Донецкую Народную Республику, где их развезут по социальным учреждениям, детским домам, городским больницам и школам, а также передадут адресованным семьям», — отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме этого, росгвардейцы проводят сбор гумпомощи на постоянной основе с весны 2023 года. Сбор проводится как для жителей ДНР и ЛНР, так и для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.

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