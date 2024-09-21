Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский пытался скрыть ситуацию с плохой подготовкой новобранцев формирований армии. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своём Telegram-канале.
Депутат в качестве доказательства своих слов привела слова украинского военного с позывным Сайгон, который назвал ВСУ «армией бесправных крепостных».
По его словам, в рядах ВСУ всё решает коррупция. Те, кто не смог откупиться, попали на передовую сразу, а тех, кому удалось провернуть махинацию, сейчас обучают в учебных центрах.
Безуглая назвала сокрытие такой «катастрофической ситуации» в учебных центрах ВСУ сговором Минобороны Украины и командования армии. Она отметила, что министр обороны страны Рустем Умеров по просьбе Сырского уволил главного инспектора ВСУ Игоря Воронченко, который осмелился рассказать об истинном положении дел в армии.
Ранее Безуглая обвинила Умерова и Сырского в совершении преступной деятельности. Она призвала отправить их в отставку, поскольку только в таком случае страна может продолжить своё существование. В противном случае они «уничтожат всех, кроме шутов».
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По его словам, в рядах ВСУ всё решает коррупция. Те, кто не смог откупиться, попали на передовую сразу, а тех, кому удалось провернуть махинацию, сейчас обучают в учебных центрах.
Безуглая назвала сокрытие такой «катастрофической ситуации» в учебных центрах ВСУ сговором Минобороны Украины и командования армии. Она отметила, что министр обороны страны Рустем Умеров по просьбе Сырского уволил главного инспектора ВСУ Игоря Воронченко, который осмелился рассказать об истинном положении дел в армии.
Ранее Безуглая обвинила Умерова и Сырского в совершении преступной деятельности. Она призвала отправить их в отставку, поскольку только в таком случае страна может продолжить своё существование. В противном случае они «уничтожат всех, кроме шутов».
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Анастасия Чинкова