Фото: сайт Кремля
Минувшие сутки оказались катастрофичными для бойцов ВСУ в Херсонской области. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо.
«Прошедшие сутки оказались особенно катастрофичными для боевиков украинских формирований в Крынках и на всей линии боевого соприкосновения в пределах Херсонской области», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что боевики ВСУ попытались воспользоваться потеплением в регионе. Они решили подвезти личный состав состава и вооружение на левый берег Днепра. Однако там их встретил усиленный огонь ВС РФ. Таким образом, противник понес серьезные потери в личном составе, а также технике.
Также он глава Херсонской области рассказал, что за первые 20 дней нового года только одна 35-я бригада морпехов ВСУ потеряла 350 человек убитыми. «Днепровский Бахмут» продолжает перемалывать украинских военных, заключил Сальдо.
Читайте также:
Polityka: Россия полностью ослепила и сбила с толку ВСУ мощными средствами РЭБ
Немцы испугались скорого краха ВСУ, которые в страхе оставляют территории
Украинский отставной генерал признал превосходство российской РЭБ
Элина Позднякова