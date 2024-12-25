В Раде оценили слова Келлога о мире на Украине

ВС РФ могут нанести «удар возмездия» по Украине в Новый год, в том числе, «Орешником». Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Россия может пойти на такой шаг, чтобы не дать руководству киевского режима «спокойно встретить» праздник, и заставить решать — продолжать конфликт или решаться на переговоры.