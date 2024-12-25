В Раде оценили слова Келлога о мире на Украине

Владимир Зеленский
Слова спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога об украинском конфликте стали для Владимира Зеленского не совсем приятными новостями. Так считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Ранее будущий спецпосланник главы государства по Украине Кит Келлог заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не допустит повторения «с треском провалившихся» Минских соглашений.
Он также подчеркнул, что Трамп хочет добиться договоренностей между Россией и Украиной и обеспечить справедливый и долгосрочный мир. Будущий американский президент осознает важность отношений со своими союзниками, в том числе с российским коллегой Владимиром Путиным, и станет тем, кто сможет решить конфликт путем мирных переговоров.
По словам Келлога, у американского президента есть свои различные мысли и предложения на этот счёт, которые будут озвучены, когда для этого придёт подходящее время.
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Спецпосланник Келлог: Трамп хочет справедливого и прочного мира на Украине
Он также подчеркнул, что Трамп хочет добиться договоренностей между Россией и Украиной и обеспечить справедливый и долгосрочный мир. Будущий американский президент осознает важность отношений со своими союзниками, в том числе с российским коллегой Владимиром Путиным, и станет тем, кто сможет решить конфликт путем мирных переговоров.
«Для Зеленского это, конечно, "приятные новости"», — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
По словам Келлога, у американского президента есть свои различные мысли и предложения на этот счёт, которые будут озвучены, когда для этого придёт подходящее время.
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Спецпосланник Келлог: Трамп хочет справедливого и прочного мира на Украине
Элина Позднякова