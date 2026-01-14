Жители Киева бросились массово скупать хлеб и воду, боясь закрытия магазинов
В Киеве и Киевской области жители массово скупают хлеб и бутилированную питьевую воду, опасаясь, что магазины закроются из-за блэкаута. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Отмечается, что в соцсетях появились фотографии и клипы, на которых люди показывают полностью опустевшие полки в ряде торговых точек. Ситуацию связывают с решением нескольких сетей супермаркетов приостановить работу части магазинов в условиях блэкаута.
Самый высокий спрос зафиксировали на хлеб с водой.
Проблемы с энергоснабжением в столичном регионе, начавшиеся с конца 2025 года из-за повреждений объектов энергетики, продолжают усугубляться. На прошлой неделе мэр Киева призвал жителей по возможности временно покинуть город из-за перебоев с отоплением и электричеством.
