Жители Киева бросились массово скупать хлеб и воду, боясь закрытия магазинов

14 января 2026, 00:18

Фото: iStock/S.Rohrlach

В Киеве и Киевской области жители массово скупают хлеб и бутилированную питьевую воду, опасаясь, что магазины закроются из-за блэкаута. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.