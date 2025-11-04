В Раде признали переход более 80% Красноармейска под контроль России
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая сообщила, что более 80% Красноармейска (украинское название – Покровск) уже находятся под контролем российских войск. Об этом она написала в своих соцсетях.
По её словам, Генштаб ВСУ отказывается менять тактику ведения боя, из-за чего украинская армия теряет города «одним и тем же способом». Безуглая выразила обеспокоенность, что Покровск и Мирноград могут повторить судьбу Артёмовска (Бахмута), Соледара и Авдеевки.
Парламентарий подчеркнула наличие системных проблем военного управления, которые, по её мнению, препятствуют успешной обороне украинских территорий.
