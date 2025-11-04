В Раде признали переход более 80% Красноармейска под контроль России

04 ноября 2025, 19:24

Нардеп Безуглая: более 80 % Красноармейска находится под контролем России

Фото: iStock/macky_ch

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая сообщила, что более 80% Красноармейска (украинское название – Покровск) уже находятся под контролем российских войск. Об этом она написала в своих соцсетях.