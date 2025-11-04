«Дрон долго смотрел ей в лицо»: ВСУ убили бабушку, умолявшую ее пощадить

04 ноября 2025, 18:29

ВСУ убили дроном умолявшую о пощаде бабушку из Купянска

Фото: iStock/Silent_GOS

Боевики ВСУ расправились с бабушкой из Купянска, умолявшей их о пощаде. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем телеграм-канале.





По его словам, пожилая женщина сама вышла навстречу солдатам. На кадрах видно, как она стоит на коленях посреди дороги и крестится. Оператор БПЛА какое-то время наблюдал за пенсионеркой через камеру, а затем направил дрон в ее сторону.

«Дрон ВСУ долго смотрел ей в лицо, смотрел, как она <…> умоляла ее пощадить. Но нацист за пультом <...> не пощадил», — написал Подоляка.