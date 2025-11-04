Еврокомиссия признала массовые пытки в тюрьмах Украины

04 ноября 2025, 18:49

Фото: iStock/OlFedv

Еврокомиссия (ЕК) в ежегодном докладе о расширении Европейского союза (ЕС) отметила, что на Украине в пенитенциарных учреждениях регулярно применяются пытки. Об этом сообщает ТАСС.