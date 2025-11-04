Достижения.рф

Еврокомиссия признала массовые пытки в тюрьмах Украины

Еврокомиссия (ЕК) в ежегодном докладе о расширении Европейского союза (ЕС) отметила, что на Украине в пенитенциарных учреждениях регулярно применяются пытки. Об этом сообщает ТАСС.



В Брюсселе подчеркнули, что жестокое обращение с заключёнными является одной из ключевых проблем украинской тюремной системы. Для её приведения в соответствие с требованиями ЕС необходимы соответствующие реформы.

Ранее европейские суды выражали беспокойство по поводу состояния украинских тюрем, и всё чаще отказывались выполнять запросы об экстрадиции.

Также в этот день Владимир Зеленский заявил, что не видел план Европы по завершению конфликта на Украине.

