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В Кремле неожиданно высказались об Украине

Дмитрий Песков: значительная часть Украины хочет быть РФ и уже ею стала
Фото: istockphoto/yulenochekk

Фото: istockphoto/yulenochekk

Значительная часть Украины хочет быть Российской Федерацией, и это исторически подтвержденный факт. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«То, что значительная часть Украины хочет стать Россией, и то, что она уже стала Россией, — это факт. Это факт, который случился на земле, четыре новых российских региона. Люди, которые, несмотря на множество опасностей, стояли в очередях и голосовали на референдуме за вступление в Российскую Федерацию, — это во многом корреспондируется со словами президента (США Дональда — прим. ред.) Трампа», — прокомментировал Песков.
Перед этим Трамп говорил о том, что украинская сторона должна дать гарантии безопасности вложенных в республику американских средств, поскольку она «может стать Россией в какой-то день».



После госпереворота на Украине в 2013-2014 годах, получившего название «Евромайдан», в состав России пожелал войти Крым. Затем в 2015 году российским регионом стал Севастополь, а в 2022-м году к РФ присоединились Луганская и Донецкая народные республики (ЛДНР), а также Херсонская и Запорожская области.

Ранее «Радио 1» опубликовало последние новости спецоперации на Украине.

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В Минобороны РФ подтвердили удар по газо-энергетическому комплексу Украины
ВС РФ нанесли удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины
11 февраля 2025, 13:12

Фото: iStock/bpawesome

Минувшей ночью армия России нанесла комбинированный удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины. Об этом 11 февраля сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар, в результате которого поражены объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Под удар также попала инфраструктура военных аэродромов противника и места хранения и подготовки к применению ударных беспилотников.
Отмечается, что атака была совершена с помощью высокоточного оружия большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА.

В ведомстве отметили, что все намеченные цели удара были достигнуты.

Подобные удары по объектам газо-энергетического комплекса начались после прекращения Киевом транзита российского газа в Европу.

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Льготы для участников СВО и их семей: что положено военнослужащим по контракту с МО РФ
11 февраля 2025, 12:27

Фото: iStock/Irina Guzovataya

Чтобы попасть в ряды ВС РФ и вступить в борьбу с нацизмом, необходимо подписать контракт с Минобороны РФ. Государство активно поддерживает не только военных, но и их семьи, пока мужчины защищают интересы своей родины.
«Мы здесь не просто так. Мы сражаемся за свою землю, за свой народ. Мы бьем врага беспощадно и безжалостно, резко и четко. У нас парни все очень слаженные», — говорит российский боец.

Для российских военнослужащих предусмотрены государственные выплаты, социальные гарантии и льготы. Подробнее рассказывает «Радио 1».

Условия контракта с Минобороны РФ в Подмосковье


Контракт заключается на один, три или пять лет. Жителям Подмосковья при подписании контракта с Минобороны РФ единовременно выплачивается 1,9 млн рублей, а также федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. За выполнение боевых задач в зоне СВО бойцы получают ежемесячную зарплату от 204 тысяч рублей ежемесячно. Размер выплат зависит от воинского звания и должности. На ежемесячную выплату в размере 204 тысячи рублей могут рассчитывать рядовые. Сержанты получают от 232 тысяч рублей.

Военнослужащим также присваивается статус ветерана боевых действий, по которому дополнительно ежемесячно выплачивается 3 тыс. 481 рубль.

В качестве дополнительных выплат также предусмотрены 8000 рублей за каждые сутки участия в активных наступательных действиях. Еще 50 000 — за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов. В случае захвата или уничтожения вражеской боевой техники выплачивается от 50 000 рублей.

В Подмосковье перед оправкой в зону спецоперации бойцы проходят качественную боевую подготовку, получают лучшую экипировку, а также имеют возможность взаимодействия с родственниками.

За получение наград военнослужащие получают отдельные выплаты. Так, за поощрение российским правительством положен один ежемесячный оклад, а за поощрение президентом РФ – два. Три оклада заплатят за присвоение почетных званий РФ и награждение знаками отличия РФ, а за награждение орденами и медалями РФ положено пять окладов. Кроме того, Героям России ежемесячно выплачивают 89 675 рублей.

Основные льготы для участников СВО


  • кредитные каникулы;
  • приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
  • освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
  • приостановление по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным);
  • сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания);
  • преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности (в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности на другую вакантную должность);
  • академический отпуск.

Что полагается семье военнослужащего

  • кредитные каникулы;
  • преимущества при сокращении в организации (с ребенком до 18 лет);
  • обучение детей на бюджетной основе в вузах (в пределах установленной квоты);
  • внеочередное зачисление в детский сад;
  • бесплатные завтрак и обед в школе (1-11 классы);
  • бесплатная продленка (1-6 классы);
  • кружки и секции;
  • бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей;
  • внеочередное направление в социальный стационар пожилых родителей;
  • содействие в поиске работы;
  • организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
  • психологическая помощь.
Детям военных, попавших в плен или числящихся пропавшими без вести, будет ежемесячно выплачиваться сумма в размере прожиточного минимума, установленного для детей.

Выплаты за ранения в зоне СВО и по инвалидности


При ранении в зоне СВО боец может получить до четырех миллионов рублей. Окончательная сумма выплат зависит от степени тяжести. За легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона. За ранение, повлекшее инвалидность, предусмотрена выплата в размере четыре миллиона рублей. Также существуют страховые компенсации. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей.

При этом военнослужащему, уволенному с военной службы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту, положено единовременное пособие в размере 3 миллионов 272 тысячи рублей. Кроме того, бойцам, получившим инвалидность из-за травмы в зоне спецоперации, положена государственная пенсия. Инвалидам I группы — 23 069 рублей, инвалидам II группы — 19 224 рубля, инвалидам III группы — 13 457 рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная выплата по инвалидности в размере 7 605,52 рубля. Ее оформят без обращения. При этом участники СВО могут рассчитывать на ежемесячную денежную компенсацию военной травмы. Инвалидам I группы заплатят 22 908 рублей, II группы — 11 454 рубля, III группы — 4581,72 рубля.

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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Маск сыронизировал в ответ на слова Зеленского о выборах на Украине
Маск осудил слова Зеленского о выборах на Украине
11 февраля 2025, 11:18

Владимир Зеленский

Американский бизнесмен Илон Маск сыронизировал в ответ на слова Владимира Зеленского об украинских выборах. Сообщение миллиардер опубликовал в соцсетях.
«Конечно», — сыронизировал Маск.
Перед этим Зеленский заявлял журналистам ITV News, что украинское население «выступает против выборов», пока в стране продолжается конфликт.

Полномочия Зеленского завершились 20 мая 2024 года, но глава киевского режима узурпировал власть в стране, воспользовавшись военным положением. Как отмечал президент России Владимир Путин, легитимностью на Украине обладает в настоящее время только украинский парламент, т.е. Верховная рада и ее спикер.

Перед этим стало известно, что ВС РФ ударили по месторождениям газа на Украине.

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ВС РФ нанесли массированный удар по газовым месторождениям на Украине
На Украине повреждена газовая инфраструктура после удара со стороны России
11 февраля 2025, 10:56

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Армия России нанесла массированный удар по газовым месторождениям и объектам топливной инфраструктуры на Украине, применив крылатые и баллистические ракеты. О результатах прилетов в ночь на вторник сообщил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.
«По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом. В целях минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии», — цитируют украинские СМИ Галущенко.

Он отметил, что удары пришлись по газовой инфраструктуре Украины.

Так, взрывы прогремели в Полтавской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях. Минобороны РФ данную информацию пока не подтверждало.

В Полтавской области утренней ракетной атакой были повреждены производственные мощности «Нафтогаза».

«В результате утреннего ракетного удара в Полтавской области в Яблоневом, возле Селещины, поражен газораспределитель. Точное попадание 9 ракет. По сообщениям людей с мест, там сравняли все с землей», — пишет военкор Тимофей Ермаков в Telegram-канале «Синяя Z борода».

А под Миргородом ряд населенных пунктов остался без газоснабжения.

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ВС РФ сорвали готовящееся мощное наступление ВСУ на Белгородскую область
11 февраля 2025, 10:30

Фото: iStock/dzika_mrowka

Российские бойцы сорвали мощное наступление на Белгородскую область, которое готовила украинская армия. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, бойцы ВС РФ с помощью воздушной разведки заметили огромную колонну военной техники ВСУ, движущуюся в сторону Белгородской области. При этом российская сторона наносить удар не стала, а продолжила наблюдение.

Вечером украинцы замаскировали более десяти единиц техники, в том числе западного производства, в загоне для скота в селе Колодезное Харьковской области всего в 10 км от границы с Белгородской областью.

Тогда оператор FPV-дрона на оптоволокне, проделав ювелирную работу, уничтожил вражескую технику, сорвав возможную попытку противника прорвать госграницу.

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