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Значительная часть Украины хочет быть Российской Федерацией, и это исторически подтвержденный факт. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«То, что значительная часть Украины хочет стать Россией, и то, что она уже стала Россией, — это факт. Это факт, который случился на земле, четыре новых российских региона. Люди, которые, несмотря на множество опасностей, стояли в очередях и голосовали на референдуме за вступление в Российскую Федерацию, — это во многом корреспондируется со словами президента (США Дональда — прим. ред.) Трампа», — прокомментировал Песков.Перед этим Трамп говорил о том, что украинская сторона должна дать гарантии безопасности вложенных в республику американских средств, поскольку она «может стать Россией в какой-то день».
После госпереворота на Украине в 2013-2014 годах, получившего название «Евромайдан», в состав России пожелал войти Крым. Затем в 2015 году российским регионом стал Севастополь, а в 2022-м году к РФ присоединились Луганская и Донецкая народные республики (ЛДНР), а также Херсонская и Запорожская области.
Ранее «Радио 1» опубликовало последние новости спецоперации на Украине.
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