В Раде сделали устрашающее заявление о словах Зеленского о Крыме

Владимир Зеленский
За высказывания Владимира Зеленского о невозможности забрать Крым военным путем еще несколько месяцев могли бы убить. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
20 ноября Зеленский заявил, что Украина не сможет взять Крым военным путем, но может попробовать сделать это при помощи дипломатии.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал «поздним прозрением» слова Зеленского о невозможности вернуть Крым военным путем. По его словам, такие заявления указывают на начало понимания реальности, но добавил, что цена этого прозрения для Украины оказалась слишком высокой.
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«Еще несколько месяцев назад за подобные заявления о том, что территории можно вернуть дипломатическим путем, что военным путем это нельзя делать, это была бы тюрьма. Или тебя бы просто радикалы могли убить», — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал «поздним прозрением» слова Зеленского о невозможности вернуть Крым военным путем. По его словам, такие заявления указывают на начало понимания реальности, но добавил, что цена этого прозрения для Украины оказалась слишком высокой.
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Элина Позднякова