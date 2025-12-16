Достижения.рф

В Раде снова заговорили про мобилизацию женщин

Депутат Рады Зинкевич: вопрос мобилизации женщин в ВСУ остается актуальным
Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Депутат Верховной рады Яна Зинкевич заявила, что вопрос мобилизации женщин в ВСУ рано или поздно снова станет актуальным. Об этом пишут украинские СМИ.



Зинкевич выразила личную поддержку этой инициативе, однако подчеркнула, что решение должно быть тщательно обдумано с учётом семейных обстоятельств, возраста и количества детей. По ее мнению, это не вопрос ближайшего года.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что переговоры Украины и США в Берлине прошли продуктивно, однако для «достойного» мира необходимо дальше работать и встречаться. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

