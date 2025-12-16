В Раде снова заговорили про мобилизацию женщин
Депутат Верховной рады Яна Зинкевич заявила, что вопрос мобилизации женщин в ВСУ рано или поздно снова станет актуальным. Об этом пишут украинские СМИ.
Зинкевич выразила личную поддержку этой инициативе, однако подчеркнула, что решение должно быть тщательно обдумано с учётом семейных обстоятельств, возраста и количества детей. По ее мнению, это не вопрос ближайшего года.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что переговоры Украины и США в Берлине прошли продуктивно, однако для «достойного» мира необходимо дальше работать и встречаться. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: