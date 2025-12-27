В Раде сообщили о визите НАБУ в район офиса Зеленского
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) въезжают в правительственный квартал Киева. Об этом пишут украинские СМИ, цитируя нардепа Верховной рады Алексея Гончаренко*.
По его утверждению, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в ближайшее время могут объявить подозрения нескольким депутатам от правящей партии «Слуга народа». Он считает, что речь идет о возможных неформальных выплатах из так называемой «черной кассы».
Позже в НАБУ заявили, что в ходе операции под прикрытием выявили организованную преступную группу, в которую, по данным следствия, входили действующие народные депутаты. Как утверждают правоохранители, участники группировки систематически получали неправомерную выгоду в обмен на голосование в парламенте.
Гончаренко* также уточнил, что действия НАБУ и САП связываются с расследованием дела бизнесмена Тимура Миндича.
Читайте также: *Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов