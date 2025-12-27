В Раде сообщили о визите НАБУ в район офиса Зеленского

27 декабря 2025, 15:39

Гончаренко*: сотрудники НАБУ приехали в киевский правительственный квартал

Фото: istockphoto/Multipedia

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) въезжают в правительственный квартал Киева. Об этом пишут украинские СМИ, цитируя нардепа Верховной рады Алексея Гончаренко*.