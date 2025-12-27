Трамп охладил оптимизм Зеленского
Президент США Дональд Трамп охладил оптимизм Владимира Зеленского относительно мирного плана по урегулированию конфликта на Украине из 20 пунктов. Об этом пишет The Hill.
Газета ссылается на интервью американского лидера изданию Politico, в котором он заявил, что без его одобрения у главы киевского режима «ничего не будет».
Ранее тот утверждал, что мирный план, над которым работала его команда, практически готов. Он также выражал надежду на его обсуждение.
Напомним, встреча Трампа и Зеленского должна состояться 28 декабря в 15:00 по местному времени в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Белый дом официально подтвердил время и место этих переговоров.
