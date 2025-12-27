СМИ пишут о предупреждении Трампа Зеленскому перед встречей
Президент США Дональд Трамп направил предупреждение Владимиру Зеленскому накануне их намеченной встречи, которая состоится в воскресенье, 28 декабря. Об этом пишет газета Daily Express.
В публикации отмечается, что глава Белого дома не намеревается автоматически поддерживать украинские инициативы по урегулированию конфликта.
Ранее в тот же день в Белом доме подтвердили, что встреча Трампа и Зеленского пройдет во Флориде и начнётся в 23:00 по московскому времени.
Перед этим сообщалось, что Трамп охладил оптимизм Зеленского по поводу мирного плана из 20 пунктов.
