СМИ пишут о предупреждении Трампа Зеленскому перед встречей

Express: президент США Трамп сделал Зеленскому предупреждение до их встречи
Президент США Дональд Трамп направил предупреждение Владимиру Зеленскому накануне их намеченной встречи, которая состоится в воскресенье, 28 декабря. Об этом пишет газета Daily Express.



В публикации отмечается, что глава Белого дома не намеревается автоматически поддерживать украинские инициативы по урегулированию конфликта.

Ранее в тот же день в Белом доме подтвердили, что встреча Трампа и Зеленского пройдет во Флориде и начнётся в 23:00 по московскому времени.

Перед этим сообщалось, что Трамп охладил оптимизм Зеленского по поводу мирного плана из 20 пунктов.

